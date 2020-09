Tennis: Open Bnl d'Italia, Coric ko, Travaglia al terzo turno

Sarà derby italiano nel terzo turno degli Internazionali d'Italia maschili, a Roma. Stefano Travaglia, 28 anni, di Ascoli Piceno, n.84 Atp e 'wild card', grazie al successo conquistato poco fa sul croato Borna Coric, (26), ha acquisito il diritto ad affrontare Matteo Berrettini.

Il romano in mattinata aveva battuto Coria.

In un altro match della mattina, il croato Marin Cilic ha battuto il belga David Goffin per 6-2, 6-2, approdando così al terzo turno, dove affronterà il vincente dell'incontro Ruud-Sonego.