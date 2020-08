Ranking Atp, Djokovic allunga su Nadal, Berrettini 8/o

Nessuna variazione nella top ten mondiale nel ranking Atp pubblicato proprio con il via degli Us Open. In vetta c'è sempre Novak Djokovic, salito di nuovo sul trono dopo l'ottavo trionfo a Melbourne lo scorso gennaio. Per il 32enne serbo si tratta della 284esima settimana complessiva sul trono, terzo nella speciale classifica all time, con sempre più nel mirino Pete Sampras (286 - il leader è Roger Federer con 310 settimane al vertice).

Grazie al successo nel "western and Southern Open", il 35esimo trofeo Masters 1000, Nole porta a 1.050 i punti di vantaggio su Rafa Nadal, mentre sul terzo gradino del podio c'è l'austriaco Dominic Thiem che precede Roger Federer (dopo il doppio intervento al ginocchio destro lo svizzero ha dato appuntamento direttamente al 2021).Stabili pure le altre posizioni: quinto è il russo Daniil Medvedev, che precede il greco Stefanos Tsitsipas e il tedesco Alexander Zverev. Conferma all'ottavo posto anche per Matteo Berrettini, che lo scorso novembre ha centrato l'ingresso in top ten: il 23enne romano, grazie ai punti guadagnati nell'unico Masters 1000 disputato fin'ora in questa stagione, ha staccato un po' (80 punti di margine) il francese Gael Monfils mentre chiude l'élite mondiale il belga David Goffin.

Da segnalare il balzo in avanti di 12 posizioni del canadese Milos Raonic che, grazie alla finale nel "Western and Southern Open" risale al numero 18 (con 1.950 punti), subito dietro il giovane connazionale Denis Shapovalov (con 2.075 punti).