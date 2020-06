Tennis: Adria Tour, Thiem vince la tappa di Belgrado

L'austriaco Dominic Thiem ha vinto a Belgrado la prima tappa dell'Adria Tour di tennis, il torneo regionale a scopi benefici ideato e organizzato da Novak Djokovic. In finale Thiem ha battuto in serata il serbo Filip Krajinovic in tre set, per 4-3, 2-4, 4-2.

La prossima tappa del torneo sarà Zara, in Croazia, il 20 e 21 giugno. Gli altri partecipanti all'evento, oltre a Djokovic, sono Alexander Zverev, Grigor Dimitrov, Viktor Troicki, Dusan Lajovic e Damir Dhuhur.