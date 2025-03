Brignone trionfa in SuperG, la Coppa del mondo è a un passo

Federica Brignone ha vinto il SuperGigante di La Thuile (Aosta), avvicinandosi in maniera decisiva alla vittoria della Coppa del Mondo generale.

Seconda al traguardo Sofia Goggia con un ritardo di solo un centesimo e terza la francese Romane Miradoli (5 centesimi).

Ora Brignone ha 1454 punti in classifica, ben 382 in più della svizzera Lara Gut Behrami, oggi quarta, quando si devono ancora correre solo le finali di Beaver Creek dove sono previste quattro gare e sono in palio 400 punti (compreso uno slalom, specialità che l'elvetica non pratica da anni). Pertanto alla valdostana mancano solo 18 punti per alzare la Coppa di cristallo.

"Sto vivendo una giornata fantastica. Ci tenevo a venir giù in luce verde a casa mia. La pista era più bella, ero molto concentrata e ho avuto la fortuna di partire con il numero 6". Sono le prime parole di Federica Brignone al traguardo del SuperGigante di La Thuile, dove è in testa davanti a Sofia Goggia e alla francese Romane Miradoli.

Con questo risultato, oltre ad avvicinarsi alla vittoria della Coppa del Mondo generale, Federica Brignone passa in testa anche alla Coppa di SuperG e guida anche in quella di discesa libera.

"Non credo che adesso, a meno che non ci sia una cosa strana, la Gut parteciperà allo slalom delle finali. Quindi Fede ha più di 300 punti di vantaggio, non ne abbiamo parlato fino adesso perché bisogna rimanere sul pezzo, dovremo rimanere sul pezzo anche a Sun Valley perché si giocherà tre coppe del mondo in tre discipline, però la coppa generale a oggi è finita". Lo ha detto Davide Brignone, fratello e coach di Federica, a margine del secondo superG di La Thuile.

Manca solo la matematica infatti per decretare la vittoria della coppa di cristallo per la carabiniera di La Salle.

"Sono contenta anche oggi, grande gara, grande superG. Quando ho visto che ero seconda" per un centesimo "mi sono proprio messa a ridere, guardando la Fede, perché è un rincorrersi così. Poi lei sta vivendo un momento dove tutto le sta andando perfetto e questa è anche l'ennesima conferma che quando tutto ti gira nel verso giusto anche per inezie riesci a trionfare. Io dal mio canto sono molto contenta di queste gare. Ieri forse ancora di più perché le condizioni erano peggiori rispetto a oggi, però anche oggi gran gara e sono super soddisfatta. Siamo contente anche per tutti i nostri allenatori, poi lei oggi vince la generale e io comunque confermo la mia solidità, sono contentissima". Così Sofia Goggia al termine del secondo superG di La Thuile, chiuso al secondo posto dopo Brignone.

