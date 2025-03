Sci: Brignone davanti a Gut in superG La Thuile, 'vede' Coppa

Federica Brignone si avvicina alla vittoria della Coppa del Mondo generale di sci alpino. Con il terzo posto nel Supergigante di La Thuile l'azzurra ha allungato in graduatoria rispetto a Lara Gut Behrami, la diretta concorrente al successo finale, quarta dopo le prime venti concorrenti: il vantaggio è salito a 332 punti. Nella gara è in testa la tedesca Emma Aicher, seconda Sofia Goggia con un ritardo di 6 centesimi e terza la Brignone, sul traguardo con un ritardo di 39 centesimi. Domani è in programma un altro supergigante sulla pista Berthod prima delle finali di Beaver Creek, negli Usa (4 gare con 400 punti in palio).



