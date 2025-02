Cdm: Shiffrin vince slalom Sestriere, successo n.100

Quando ha visto il tabellone dei tempi si è lasciata cadere nella neve. Mikaela Shiffrin è nella leggenda: prima, tra donne o uomini, a vincere 100 gare, 14 anni dopo il suo debutto, in Coppa del mondo.

Questa, la inseguiva da fine novembre, quando si era infortunata seriamente a Killington, restando ferma due mesi. Poi una lenta risalita verso una resurrezione che però sembrava non arrivare mai. Solo sabato nel gigante, 24 ore prima di questo trionfo storico, Mikaela non si era infatti classificata per la manche decisiva, 33esima tra le lacrime. Invece è tornata, vincendo alla sua maniera - ovvero con un bel vantaggio - lo slalom speciale sulla pista Giovanni Alberto Agnelli. Con lei sul podio del Sestriere la croata Zrinka Ljutic e la connazionale Paula Moltzan.

"È stato difficile riprendere il ritmo della competizione, allenarmi nonostante l'infortunio e confrontarmi con tutte queste sciatrici così forti e veloci" ha detto Shiffrin, in lacrime, mentre scendeva dal podio. "Più volte mi sono chiesta se avevo preso la decisione giusta tornando a gareggiare... Ci vuole tempo per trovare il giusto stato d'animo, mi sto gustando questa vittoria, so che ho fatto molta strada per ottenerla - ha aggiunto l'americana, 30 anni il prossimo 14 marzo - Non avrei mai pensato di arrivare un giorno a questa cifra: il mio sogno fin da bambina è fare delle belle curve e migliorare ogni giorno".

Il futuro può attendere: "Ora voglio solo godermi questa giornata, cogliere questo piccolo momento di felicità dopo tanti difficili".

Cento vittorie sono un numero che resterà a lungo nel Guinness dei primati. Quello del mitico svedese Ingemast Sternmarh, con 86 successi, ha resistito decenni. Parevano inarrivabili pure le 82 di Lindesy Vonn, altra grandissima statunitense.

Niente gloria invece, ancora una volta, in questa disciplina per l'Italia: la migliore é stata Marta Rossetti, sedicesima.

Poi Martina Peterlini 19/a e Lara della Mea 21/a.

Sabato e domenica prossima la coppa del mondo uomini sarà in Slovenia per il gigante e lo speciale di Kranjska Gora. La coppa del mondo donne va invece ora in Norvegia, a Kvitfjell. Da venerdì a domenica ci saranno due discese ed un superG: altre gare per Federica Brignone e Sofia Goggia.

