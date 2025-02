Sci: Cdm, Federica Brignone vince il Gigante di Sestriere, Coppa del mondo più vicina

E' ormai al limite dell'incredibile quello che riesce a fare l'azzurra Federica Brignone. Pur debilitata da una forte influenza che l'ha tenuta a letto per qualche giorno con un po' di bronchite, tosse ed un filo di voce facendola uscire di casa solo alla vigilia della gara, la fresca campionessa del mondo dì Saalbach ha infatti ottenuto la sua vittoria n. 33 in carriera dominando in 2.12.69 anche lo slalom gigante di Sestriere sulla pista 'Giovanni Alberto Agnelli' che l'aveva già' vista sul gradino più' alto del podio nel 2020.

Ma non è tutto perchè in questo Gigante è uscita per un errore già nella prima manche la svizzera Lara Gut-Behrami, l'unica vera rivale di Federica nella corsa per la conquista della coppa del mondo. Brignone vincendo ne ha approfittato dunque al meglio ed ora in classifica ha 899 punti e cioè ben 170 piu' dell'elvetica.

La seconda coppa del mondo per l'Italiana dopo quella del 2020 - unica azzurra della storia - è dunque sempre piu vicina. "Oggi è stata una giornata, anzi tutto un periodo, molto tosto. Ho fatto di tutto per riposare e recuperare al 100%. Nella mia vita non mi era mai capitato di stare sei giorni costretta a casa senza fare nulla. E' stato complicato -ha raccontato felice Federica - mi sembrava di non guarire mai e ringrazio chi mi ha seguito in questi giorni. Ma ero consapevole di sciare bene e sapevo che concentrando le energie sulle due manche avrei potuto raccogliere un bel risultato".

"Ho fatto un po' fatica a prendere il ritmo nella parte alta della prima manche,- ha detto ancora la campionessa del mondo - poi nella seconda ho voluto attaccare a tutta: "come va, va", mi sono detta". Sul primo posto sempre più' solido nella classifica generale, Federica e' stata come sempre quasi scaranticamente prudente: "Voglio vivere gara per gara: ero preoccupata per via della malattia ma volevo esserci, dopo il Mondiale mi sentivo in dovere di fare una bella gara davanti al pubblico italiano" .

E tra il pubblico, a sostenerla e applaudirla pure Alberto Tomba con il quale Federica ha scherzato allegramente. Con Brignone sul podio , seconda come ai Mondiali, la neozelandese Alice Robinson in 2.13.08 e la norvegese Thea Louise Stjernsund in 2.14.26. Il tutto in una splendida giornata invernale di sole, su una pista bella e varia con un lungo muro finale ed un fondo ghiacciato in quota e un po' meno compatto in basso. Insomma una neve su cui dosare bene la sciata. E Federica l'ha fatto da maestra, soprattutto sul lungo muro.

Per lei - un argento e due bronzi olimpici, due ori e tre argenti mondali, tre coppe di disciplina tra gigante, superG e combinata oltre ad una (per ora) coppa del mondo generale e 33 vittorie - è il podio n.78 in carriera ed sesto successo di una stagione superlativa. Insomma, numeri da capogiro raggiunti a quasi 35 anni di età, nel pieno di una maturità agonistica che sta dando splendidi frutti. Dopo una dignitosa seconda manche Sofia Goggia ha chiuso 13/a in 2.15.54 . Per l'Italia in classifica anche la piemontese Marta Bassino, che a Sestriere vinse nel 2022 ma in questa stagione mai e' entrata in forma, 18/a in 2.16.65 e la veneta Asja Zenere 23/a in 2.17.23. Decisamente deludente invece la gara dell'americana Mikaela Shiffrin che ha chiuso 25/a in 2.17.34 dopo essere stata 18/a nella manche iniziale. Mikaela a sorpresa dopo aver disertato "per paura" il Gigante di Saalbach, si è presentata a questa gara del Sestriere. Evidentemente un test importante per lei - la più vincente di sempre tra donne e uomini, con 99 successi - dopo il brutto incidente di fine novembre, proprio in gigante, a Killington. E' rimasta bloccata per due mesi con una profonda ferita al ventre - sette centimetri - e dentro di lei, nelle sue sicurezze, come lei stessa ha detto, qualcosa si è come rotto. Sta cercando di ricostruirlo ma per ora niente da fare. Domani a Sestriere ancora uno slalom gigante ed ancora una grandissima opportunità'per Federica Brignone. Il tutto mentre a Crans Montana domani ci sarà una discesa uomini con Dominik Paris che è stato il più veloce nell'ultima prova su una pista da lui comunque ritenuta "molto facile" e con i padroni di casa, dominatori della disciplina, che di certo non vorranno far brutta figura.

