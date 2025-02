Mondiali sci, Shiffrin: 'Rinuncio al Gigante, ho troppa paura'

Niente Gigante per Mikaela Shiffrin ai Mondiali di sci in corso a Saalbach.

La campionessa statunitense lo ha annunciato con un post sui social: "Onestamente, non mi aspettavo di vivere così tanti problemi mentali e post traumatici in gigante a causa del mio infortunio a Killington - ha detto riferendosi alla brutta caduta di fine novembre, che l'ha tenuta fuori dalle gare per due mesi -. Forse sarà così più avanti, ma non ci sono ancora. È stato straziante fare i conti con quanta paura ho in una disciplina che ho amato tanto solo due mesi fa".

La caduta che ha fatto decidere alla Shiffrin di non partecipare al Gigante ai Mondiali di Saalbach in programma giovedì prossimo è quella di fine novembre nella gara di Killington negli Stati Uniti, dove proprio in un altro Gigante inseguiva la vittoria numero 100 in Coppa del Mondo. Un brutto stop per la campionessa americana che ha lasciato segni sul fisico, ora guariti (una profonda ferita all'addome che l'ha tenuta fuori due mesi).

La Shiffrin è tornata in gara nello slalom di Courchevel, chiudendo decima, ma in gigante c'è evidentemente un blocco, la mente non ha ancora superato la brutta caduta. Il Gigante dei Mondiali di sci, al quale partecipano tra le altre Federica Brignone e Sofia Goggia, e' in programma a Saalbach giovedì; prima manche alle 9.45 e seconda, con l'inversione delle migliori 30, alle ore 13.15.





