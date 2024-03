Sci: Brignone vince il gigante di Aare, Bassino quarta

Una seconda manche strepitosa ha permesso a Federica Brignone di vincere lo slalom gigante di coppa del mondo femminile di Aare, il penultimo della stagione.

Per lei, a 33 anni, è il quinto successo stagionale ed il 26/o in carriera, che soprattutto le tiene in corsa per la coppa di disciplina. La svizzera Lara Gut-Behrami, oggi terza dietro all'azzurra e alla svedese Sara Hector, ha 745 punti nella classifica di gigante contro i 650 dell'italiana. Ai piedi del podio, quarta, l'altra azzurra Marta Bassino.

Per l'Italia, nella classifica finale dopo una seconda manche con il sole, partenza abbassata ed un fondo decisamente migliorato ci sono anche Roberta Melesi 23/a, Asja Zenere 25/a ed Elisa Platino 29/a. All'ultimo gigante delle Finali di Saalbach - con ammessi solo i primi 25 atleti nella classifica stagionale di ogni disciplina - saranno in gara solo Brignone e Bassino. Domani ad Aare tocca allo slalom speciale, ultima gara prima delle finali. Torna in pista, dopo la brutta caduta di fine gennaio a Cortina d'Ampezzo, la campionessa Usa Mikaela Shiffrin che punta non solo al successo di tappa ma anche alla conquista della sua ennesima coppa del mondo nella disciplina che da anni domina con il record assoluto di 58 vittorie. Per l'Italia domani ci sarà in pista anche Brignone che vuole chiudere la stagione come seconda miglior atleta di coppa del mondo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA