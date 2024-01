Sci: Sofia Goggia vince la discesa di Altenmarkt

Grande giornata delle ragazze jet azzurre nella discesa sulle nevi austriache di Altenmarkt-Zauchensee. Ha vinto, dopo la caduta di venerdi' nel superG, una commossa Sofia Goggia in 1.46.47. Per lei e' il successo n.24 in carriera tornando cosi' ad affiancarsi a Federica Brignone come azzurre piu' vincenti della storia - in 1.46.47 (''ho fatto una gara solida , anche se un po' di vento mi ha condizionato in quota''). Poi per l'Italia c'è' il terzo posto della gardenese Nicol Delago (''ho gareggiato con il cuore''), al quarto podio in carriera e che ad Altenmarkt fu seconda due anni fa, ex aequo con l'austriaca Puechner in 1.46.81 .

Al secondo posto in 1.46.57 l'altra austriaca Stephanie Venier che ha insidiato sino all'ultimo metro il successo di Goggia.

Delusa ed arrabbiata con se stessa invece Federica Brignone, la piu' veloce nell'unica prova cronometrata, che ha sbagliato parecchio (''ne ho combinate di tutti i colori: volevo troppo'') quasi presa dalla voglia di strafare tentando di vincere per la prima volta in questa disciplina, ed ha chiuso solo 14/a in 1.47.86. Davanti a lei Laura Pirovano in 1.47.73. Piu' indietro Nadia Delago in 1.48.47 ed ancor più' Marta Bassino in 1.50.85 dopo un grave errore iniziale.

Si e' gareggiato con il sole ed un fondo perfetto su una pista tecnica e partenza spettacolare stile km lanciato con poi parecchi salti segnati da varie cadute e curve da tirare alla perfezione con la giusta linea per sviluppare la massima velocita'.

Domani la tappa austriaca si chiude con un superG, il quarto della stagione.

