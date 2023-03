Sci: slalom donne Soldeu, Vlhova al comando e Shiffrin 4/a

(ANSA) - SOLDEU, 18 MAR - La slovacca Petra Vlhova e' al comando in 54.28 dopo la prima manche dell'ultimo slalom speciale della stagione alle Finali di cdm di Soldeu. Secondo tempo per la croata Leona Popovic in 54.80 e terzo per la svedese Anna Swenn Larsson in 54.84.. Solo quarta in 54.87, dopo un piccolo errore nella parte finale della bella e ripida pista con fondo scivoloso per le temperature primaverili, la campionessa Usa Mikaela Shiffrin Dopo una crisi che dura da anni, nessuna azzurra si e' qualificata tra le 25 migliori slalomiste della stagione ammesse a questa gara.

Seconda manche alle 13, 30 . (ANSA).