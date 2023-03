Sci: Odermatt al comando gigante Soldeu, De Aliprandini 6/o

(ANSA) - SOLDEU, 18 MAR - Lo svizzero Marco Odermatt e' nettamente al comando in 1.07.86 anche dopo la prima manche dello slalom gigante di Soldeu, l'ultimo della stagione.

L'elvetico ha gia' vinto la coppa del mondo oltre a quelle di gigante e di superG ma ha la possibilità' di battere il record di 2000 punti in classifica generale realizzato nel 2000 dall'austriaco Hermann Maier.

Secondo - su una pista molto difficile con contropendenze ed un vertiginoso muro finale - il francese Alexis Pinturault in 1.08.95 e terzo il norvegese Alexander Steen Olsen in 1.08.98.

Miglior azzurro e' il trentino Luca De Aliprandini con un buon 6/o posto in 1.09.54. Il lombardo FIlippo Della Vite, l'altro azzurro in gara, ha chiuso 14/o in 1.10.38.

Seconda decisiva manche alle 12,30 (ANSA).