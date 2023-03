Sci: cdm; Vlhova vince l'ultimo speciale, Shiffrin è terza

(ANSA) - SOLDEU, 18 MAR - Secondo successo stagionale per la slovacca Petra Vlhova che in 1.51.38 ha vinto alle Finali di Soldeu l'ultimo speciale della stagione. Per lei, a 27 anni, e' il 28/o successo in carriera. Seconda a sorpresa e primo podio in carriera alla croata Leona Popovic in 1.51.81 dopo una seconda manche sotto una leggera nevicata.

Terza La statunitense Mikaeal Shiffrin in 1.53.24 al suo 137/o podio come la sua connazionale Lindsey Vonn. (ANSA).