Odermatt vince il SuperG di sci a Soldeu; Paris è settimo

(ANSA) - SOLDEU (ANDORRA), 16 MAR - Lo svizzero Marco Odermatt, al 12/o successo stagionale ed al 23/o in carriera, ha vinto in 1.23.91 il SuperG delle finali di Cdm di Soldeu.

All'elvetico di 25 anni, che aveva già vinto anticipatamente la coppa di disciplina oltre a quella di Gigante ed alla sua seconda Coppa del mondo, basta ora un terzo posto nel prossimo Gigante di sabato per chiudere la stagione con piu di 2.000 punti in classifica generale. Frantumerà così il record che dal 2000 appartiene all'austriaco Hermann Mair, il grande velocista soprannominato Herminator per la sua esplosiva potenza.

Secondo il polivalente austriaco Marco Schwarz in 1.24.20 e terzo il norvegese Aleksander Kilde in 1.24.62.

Miglior azzurro - sullo stesso tracciato della gara donne con porte nascoste da dossi e belle curve finali - è stato Dominik Paris, 7/o in 1.24.79 e davanti per un centesimo a Mattia Casse, 8/o in 1.24.90. Poi in classifica Guglielmo Bosca 12/o in 1.25.28. (ANSA).