Sci: cdm; Goggia 2/a in discesa Soldeu, vince slovena Stuhec

(ANSA) - SOLDEU, 15 MAR - Ancora un podio, il n. 48, per la campionessa azzurra Sofia Goggia, 2/a in 1.30.86 nell'ultima discesa della stagione, a Soldeu. La vittoria e' andata in 1.30.35 alla slovena Ilka Stuhec , 32 anni e 13/o successo in carriera. Terza la svizzera Lara Gut-Behrami in 1.31.16. Per l'Italia c'è' poi anche l'eccellente quarto posto in 1.31.31 per Federica Brignone , miglior risultato stagionale in questa disciplina, mentre è invece caduta , con qualche botta ma senza apparenti danni, Elena Curtoni che e' atterrata sulle code dopo un un salto.

In classifica le altre azzurre sono Nicol Delago 15/a in 1.31.89, Laura Pirovano in 1.32.20 e Marta Bassino 23/a in 1.34.00. (ANSA).