Fis, ritirato il ricorso contro elezione presidente Eliasch

(ANSA) - SOLDEU, 14 MAR - La Federazione internazionale di sci (Fis) ha annunciato che è stato ritirato il ricorso presentato al Tribunale arbitrale dello Sport (Tas) dalle federazioni di Austria, Svizzera, Germania e Croazia contro la modalità di elezione del presidente, Johan Eliasch, avvenuta nel giugno dello scorso anno a Milano.

L'anglo-svedese Eliasch, presidente del colosso di articoli sportivi Head, era l'unico candidato e gli venne attribuito il 100% dei consensi anche se non tutti i delegati l'avevano votato. Ora vi dovrebbero essere colloqui chiarificatori tra la Fis e le varie federazioni in occasione delle Finali di coppa del mondo in corso a Soldeu, ad Andorra. Uno dei temi di attrito è un progetto di centralizzazione del marketing sportivo.

(ANSA).