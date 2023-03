Sci: Karin Harjo è la nuova allenatrice della Shiffrin

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Mikaela Shiffrin sarà allenata da Karin Harjo, ha annunciato oggi la Federsci americana. La campionessa statunitense si è separata, a sorpresa, dal suo storico allenatore Mike Day durante i Mondiali del 2023. Harjo ha già affiancato Shiffrin quando è stata assistente allenatore della squadra degli Stati Uniti nelle discipline tecniche dal 2015 al 2017, poi nelle discipline di velocità dal 2017 al 2022.

In questa stagione è stata a capo della squadra femminile canadese.

Il 15 febbraio, nel bel mezzo dei Mondiali di sci alpino disputati a Courchevel e Méribel (Francia), la squadra americana aveva annunciato la partenza di Mike Day, con cui Shiffrin aveva accumulato successi dal 2016. Ciò non ha impedito allo statunitense di vincere un nuovo titolo mondiale nel gigante il giorno dopo l'annuncio, poi la medaglia d'argento nello slalom.

Sabato Shiffrin è diventata lo sciatore con il maggior numero di vittorie in Coppa del Mondo (87) davanti allo svedese Ingemar Stenmark (86). (ANSA).