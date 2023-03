Snowboard: 'Red Bull Hammers with Homies' Obereggen a The MDJ's

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Snowpark di Obereggen sotto i riflettori dello snowboard internazionale. Nella località altoatesina del comprensorio Ski Center Latemar, cuore delle Dolomiti, si è svolto il «Red Bull Hammers with Homies», unica tappa italiana di qualifica per le finali mondiali dell'omonimo circuito internazionale. Ad Obereggen, al termine di una spettacolare battaglia sul filo del rasoio di un'elettrizzante Jam Session, ha vinto la The MDJ's composta dagli altoatesini Marc Grossgasteiger, Julian Niederkofler e David Oberhofer davanti a ON GANGY di Emanuele Bacci, Nicola Sereni e Federico Zoccante. Entrambe le squadre si sono qualificate per le finali mondiali in programma a Madonna di Campiglio dal 7 al 10 aprile.

Gli eventi nello snowpark di Obereggen non sono finiti. Il 25 marzo sarà la volta del Go-Shred Bingo organizzato dall'omonima società tedesca di Stoccarda: saranno allestiti ostacoli di diverso livello sul percorso slopestyle con kicker. I freeskier e snowboarder che otterranno per primi tutti i trick, spettacolari evoluzioni aeree, saranno decretati vincitori. Gran chiusura il 15 aprile con lo Skolf Obereggen Snowpark organizzato dall'associazione Skateboardproject di Bolzano presieduta da Riccardo Larcher e coordinata dal vicepresidente Andrea Coppola: le singole strutture dello snowpark saranno trattate come buche di un percorso da golf. Per completare la buca, il rider dovrà completare un trick specifico sulla struttura e gli verrà assegnato un punteggio a seconda di quanti tentativi necessiterà. Alla fine, come nel golf, chi avrà totalizzato meno punti (quindi meno tentativi utilizzati) vincerà lo Skolf Obereggen Snowpark. (ANSA).