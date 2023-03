Stenmark "Shiffrin è fantastica, arriverà a 100 vittorie"

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - "Mikaela è fantastica, è una sciatrice eccezionale, che merita di battere tutti i record, anche il mio. Ha una tecnica perfetta e non ha bisogno di essere al 100% per vincere, al contrario delle rivali. Quando la vidi ai Mondiali 2019, in Svezia, dissi che la credevo capace di battere il record di Lindsey Vonn (82 vittorie in cdm) e il mio (86 successi) ma anche di arrivare a quota 100. la leggenda svedese Ingemar Stenmark, che tra il 1974 e il 1989 ha vinto tutto nell sci alpino, non nasconde la sua ammirazione per l'americana Mikaela Shiffrin, che ha migliorato il suo record vincendo la sua 87/a prova in coppa nel gigante di Äre, in Svezia.

In un'intervista all'Equipe, Stenmark rileva che la statunitense "è anche mentalmente molto forte. E dato che ha fatto questo famoso record, non avrà più questa pressione addosso. magari finalmente le parleranno anche d'altro!". Lo svedese ammira la campionessa di Vail, che lunedì compirà 28 anni e che ha superato molti momenti duri, dalla morte del padre nel 2020 alle delusioni dei Giochi 2022: "Si è ripresa in modo superbo, psicologicamente e atleticamente. Penso che sia molto ben circondata. E deve essergli stato di grande aiuto anche il fidanzato Aleksander Aamodt Kilde, che conosce benissimo il mondo dello sci".

Stenmark ammette però che è complicato fare un confronto tra loro due o in generale tra sciatori di generazioni diverse, perchè molto è cambiato in quasi mezzo secolo. "Ora atleti hanno più potenza, gli sci sono molto più efficienti e sciare è probabilmente più facile che con l'attrezzatura che usavamo noi - spiega lo svedese - ma ci sono anche più concorrenti per la vittoria. Anche sul fisico si lavorava meno, pur se le cose hanno iniziato a cambiare nei miei ultimi anni, ma io non l'ho mai fatto". (ANSA).