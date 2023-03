Sci: slalom femminile di Aare, Shiffrin al comando

(ANSA) - AARE (SVEZIA), 11 MAR - La statunitense Mikaela Shiffrin, in 50"93, è nettamente al comando anche dopo la prima manche dello slalom speciale della Coppa del mondo di sci alpino ad Aare (Svezia). La Shiffrin, che ieri ha eguagliato in gigante con l'86/a vittoria il record di Ingemar Stenmark, ha così la possibilità di diventare da sola con l'87/o successo lo sciatore più vincente della storia. Seconda la svedese Anna Swenn Larsson in 51"62, terza la svizzera Wendy Holdener in 51"87. Due le azzurre qualificate per la seconda manche: Marta Rossetti, 27/a in 53"86, e Anita Gulli, 29/a in 53"88. Fuori tempo massimo per la qualificazione alla seconda manche sono invece finite Lara Della Mea, 34/a; Vera Tschurtschenthaler, 36/a; Martina Peterlini, 37/a; Lucrezia Lorenzi, 42/a. (ANSA).