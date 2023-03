Sci, gigante 1 a Kranjska Gora: guida Odermatt, Della Vite 10/o

(ANSA) - KRANJSKA GORA (SLOVENIA), 11 MAR - Lo svizzero Marco Odermatt è al comando in 1'07"60 dopo la manche d'apertura del primo dei due giganti della Coppa del mondo di sci alpino, in programma fra oggi e domani a Kranjska Gora (Slovenia). Secondo lo sloveno Zan Kranjec in 1'08"13, terzo il norvegese Henrik Kristoffersen in 1'08"14. Miglior azzurro è, ancora una volta, il giovane bergamasco Filippo Della Vite, 10/o in 1'09"38. Per L'Italia - sulla bella e difficile pista Podkoren, con fondo trattato con sale per compattarlo - dopo la prova dei primi migliori 30 atleti al via, c'è poi Luca De Aliprandini al momento 14/o in 1'09"67. Decisamente più indietro Giovanni Borsotti in 1'11"17, mentre è uscito Simon Maurberger. La seconda manche è in programma alle ore 12,30. (ANSA).