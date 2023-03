Sci: cdm; Shiffrin supera Stenmark, vittoria n.87

La statunitense Mikaela Shiffrin ha realizzato un nuovo incredibile record vincendo in 1.41.77 anche lo slalom speciale di Aare: è il suo successo n. 87 in carriera - uno in più di Ingemar Stenmark - che la trasforma nell'atleta piu' vincente nella storia della coppa del mondo di sci alpino. Seconda la svizzera Wendy Holdener (1.42.69) e terza la svedese Anna Swenn Larsson (1.42.72). Migliore azzurra è stata Marta Rossetti, 19/a, mentre Anita Gulli ha chiuso 27/a. Il prossimo appuntamento e' mercoledi' con la discesa, alle finali di Soldeu, in Andorra: l'azzurra Sofia Goggia ha già vinto la relativa coppa del mondo.