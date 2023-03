Sci: Shiffrin in testa nel gigante di Aare, Brignone quarta

La statunitense Mikaela Shiffrin - a caccia della sua vittoria n. 86 per eguagliare il record assoluto di Ingemar Stenmark- in 55.16 è al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di cdm di Aare, il penultimo della stagione. Alle sue spalle la canadese Valerie Grenier in 55.74 e l'austriaca Franziska Gritsch in 56.09 mentre l'azzurra Federica Brignone è 4/a in 56.20.

Per l'Italia - in una gara corta, con partenza abbassata e senza il duro muro iniziale con 10 gradi sotto zero e un fondo compatto ed a tratti ghiacciato - ci sono Marta Bassino, al rientro dopo il grave lutto familiare, 12/a in 56.89. Più indietro ci sono Roberta Melesi in 57.72 ed Elisa Platino in 55.77.

Sofia Goggia, pettorale 31 e tornata a cimentarsi in gigante anche come utilissimo allenamento nella disciplina base dello sci, ha chiuso in 58.48 e non si è classificata per la seconda manche delle ore 13.