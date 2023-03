Cdm: otto azzurri per i due giganti di Kranjska Gora

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Sono otto gli azzurri convocati per i due giganti in programma nel prossimo fine settimana a Kranjska Gora, ultimo appuntamento per le discipline tecniche di Coppa del mondo maschile prima delle finali di Soldeu, in Andorra. Si tratta di Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Hannes Zingerle, Tobias Kastlunger, Simon Maurberger, Alex Vinatzer e Alex Hofer, che scenderanno in pista sia sabato, sia domenica.

L'ultimo podio per l'Italia in gigante nella località slovena risale al 2009, un terzo posto conquistato da Massimiliano Blardone. L'ultima vittoria addirittura al 1992, quando si impose Sergio Bergamelli. (ANSA).