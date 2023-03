Sci:a Kajsa Lie discesa Kvitfjell,ma è trionfo Goggia e Shiffrin

(ANSA) - KVITFJELL, 04 MAR - Primo successo in carriera per la norvegese Kajsa Lie che in 1.43.36 ha vinto la discesa di Coppa del mondo di Kvitfjell. Ma seconda in 1.32.65 e' arrivata l'azzurra Sofia Goggia che ha vinto la sua quarta coppa di libera. Terza la svizzera Corinne Suter in 1.32.77. Con Goggia l'altra grande protagonista della giornata e' stata anche la campionessa statunitense Mikaela Shiffrin, arrivata 5/a in 1.33.15, che ha vinto la sua 5/a coppa del mondo di sci alpino con sette gare di anticipo sulla fine della stagione.

In questa discesa norvegese, con fondo duro e veloce per il freddo, ci sono stati poi il 7/o posto di Federica Brignone in 1.33.21, il 13/o di Elena Curtoni in 1.33.49, il 15/o di Laura Pirovano in 1.33.63. Poco piu' indietro Nicol Delago in 1.34.39 e sua sorella Nadia in 1.34.98 Shiffrin ha avuto la certezza matematica della conquista della quinta coppa - dopo quelle del 2017, 2018, 2019 e 2022.

Domani a Kvitfjell ancora un superG con Elena Curtoni con il pettorale rosso della leader ed in corsa per vincere la coppa di specialità'. (ANSA).