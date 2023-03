Sci: mondiali snowboard,Visintin bronzo nel cross

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Omar Visintin non smette di stupire.

Il veterano azzurro ha conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali di Bakuriani (Georgia) nella gara maschile di snowboard cross. L'altoatesino ha mostrato una splendida condizione nel suo intero cammino verso la Big Final, dove è partito nelle retrovie ma è riuscito ad approfittare della caduta dell'austriaco Alessandro Haemmerle per garantirsi un meritato terzo gradino del podio.

Oro per l'altro austriaco Jacob Dusek, che sul filo di lana ha beffato il tedesco Martin Noerl, argento.

Per Visintin si tratta del primo podio iridato a livello individuale dopo l'argento ottenuto nella gara a squadre di Park City 2019. Gara amara, invece, per gli altri tre azzurri impegnati. Michele Godino, Filippo Ferrari e Lorenzo Sommariva, infatti, si sono arresi ai sedicesimi di finale.

Nella prova femminile si sono fermate ai quarti di finale Raffaella Brutto, Caterina Carpano e Sofia Belingheri. Nulla da fare anche per Francesca Gallina, out agli ottavi. Nella Big Final dominio della ceca Eva Adamczykova, che si è messa facilmente alle spalle l'australiana Josie Baff e la statunitense Lindsey Jacobellis. (ANSA).