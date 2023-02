Skicross: Mondiali; Italia bronzo a squadre con Tomasoni e Galli

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - La giornata d'oro dello skicross azzurro si completa con la medaglia di bronzo nella gara a squadre, conquistata da Federico Tomasoni e Jole Galli. Bravi ad inserirsi nella Big Final, gli azzurri riescono a tenere il gruppo in partenza, dietro a Svezia e Canada che conquistano i due metalli più preziosi. L'Italia però tiene testa alla Francia e non si fa passare fino alla fine, conquistando un bronzo che sancisce la crescita dello skicross azzurro. "Questo è il frutto del duro lavoro di tanti anni - ha detto il dt Bartolomeo Pala - ed è arrivato tutto insieme, ci abbiamo creduto tanto e abbiamo creato un gruppo valido e competitivo. Sono contento per il grande lavoro di squadra anche se si tratta di sport individuali. Tecnici, skiman, fisioterapisti, dottori, tutti hanno lavorato sodo. Ringrazio la Fisi, perché ci supporta sempre. nel caso di Deromedis, poi, 30 giorni dopo un'operazione arrivare ad una medaglia è qualcosa di fantastico. Poi è arrivata la medaglia della squadra. Abbiamo sostituito Deromedis con Tomasoni. Jole Galli voleva prendersi la rivincita perché ha sbagliato nella gara individuale, e dopo i podi in Coppa del mondo sapeva di poter far bene. E' arrivato il bronzo e sono super orgoglioso di tutti". (ANSA).