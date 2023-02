Sci: Cdm; slalom Palisades, vince il norvegese Olsen

(ANSA) - PALISADES, 26 FEB - Il norvegese Aleksander Steen Olsen, 21 anni e primo podio in carriera, ha vinto in 1.47.47 lo slalom speciale di Palisades Tahoe, il penultimo della stagione di Coppa del mondo. Il tutto grazie alla squalifica per inforcata dello strepitoso greco AJ Ginnis, argento iridato a Courchevel, che era finito davanti a lui di un solo centesimo.

Solo dopo lunghi e ripetuti controlli video da parte della giuria del passaggio incriminato, coperto da un grande spruzzo di neve, e' arrivata la squalifica del greco.

Secondo posto per l'altro norvegese Tim Haugan in 1.47.52 e terzo posto ex aequo in 1.47.71 per il francese Clement Noel ed il bulgaro Albert Popov, al primo podio in carriera.

Per la conquista della Coppa del mondo bisognera' invece attendere l'ultimo slalom, a metà marzo alle finali di Soldeu, in Andorra. La classifica è sempre guidata dal norvegese Lucas Braathen, oggi lontano dal podio.

Dei tre italiani in classifica - dopo una seconda manche sempre sotto la neve ma con tracciato piu' complicato - il migliore è stato ancora una volta Tommaso Sala, che però ha fatto un errore nell'ultimo tratto e ha chiuso 9/o in 1.48.01.

(ANSA).