Sci: Schwarz vince gigante Palisades Tahoe, Della Vite 12/o

Lo slalom gigante di cdm di Palisades Tahoe e' stato vinto dall'austriaco Marco Schwarz in 2.26.63. E' la quinta vittoria di Scopap per Schwarz e la prima vittoria austriaca in gigante dal 2019 con Marcel Hirscher .

Solo secondo in 2.23.66, tradito dalla difficile neve, lo svizzero Marco Odermatt che era al comando dopo la prima manche.

Terzo il norvegese Rasmus Windingstad in 2.23.99 Per l'Italia, con sei azzurri ammessi alla manche decisiva, dopo una bella rimonta il migliore e' stato ancora una volta il giovane talento lombardo Filippo Della Vite, 12/o in 2.25.57 dopo esser stato 24/o nella prima manche. Dietro di lui Giovanni Borsotti, 13/o in 2.25.64, che era 30/o nella prima manche e nella seconda partendo per primo ha sfruttato al meglio la pista pulita che si e' poi progressivamente deteriorata. Ha recuperato cosi' ben 17 posizioni.

In classifica ci sono poi anche Luca De Aliprandini 17/o in 2.26.23, Hannes Zingerle 23/o in 2.26.67, Alex Vinatzer 25/o in 2.26. 77 e Simon Maurberger 26/o in 2.26.89.

Domani sui monti molto innevati del nord est della California, a quattro ore di auto da San Francisco, va in scena uno slalom speciale ( ore 19 e 22,15) con previsione di maltempo. L'Italia punta su Alex Vinatzer , bronzo iridato una settimana fa ai Mondiali dI Courchevel- Meribel .