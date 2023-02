Sci: Cdm donne;Crans Montana,cancellata prima prova cronometrata

(ANSA) - CRANS-MONTANA, 23 FEB - Per consentire lavori di mantenimento della pista, è stata cancellata la prima prova cronometrata che era in programma in vista della discesa di Coppa del mondo di sci donne di sabato prossimo a Crans Montana, che sarà seguita domenica da un superG. Un'altra prova è in programma domani.

Sofia Goggia, che in carriera ha già vinto due volte a Crans Montana, guida la classifica di disciplina e punta alla conquista della Coppa di specialità. (ANSA).