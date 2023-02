Odermatt vince l'oro nel gigante, Della Vite decimo

L'oro mondiale nello slalom gigante è stato vinto da Marco Odermatt, in 2'24"08. Secondo oro per lo svizzero dopo quello in discesa. Argento all'altro elvetico Loic Meillard in 2'34"40 e bronzo per l'austriaco Marco Schwarz in 2'34"48. Per l'Italia il migliore anche in questa gara iridata è stato il bergamasco ventunenne Filippo Della Vite: 10/o in 2'36"42. Poi, c'è il piemontese Giovanni Borsotti che, dopo il 18/o tempo della manche iniziale, si è classificato 11/o in 1'22"48, suo miglior risultato stagionale. Il trentino Luca De Aliprandini, 14/o dopo la prima manche, ha chiuso al 14/o posto in 2'38"68. E' invece finito fuori l'altoatesino Alex Vinatzer, 23/o dopo la prima manche, dopo essesi inclinanato troppo sul muro finale. Domani a Meribel (ore 10 e 13,30) toccherà allo slalom speciale femminile, con la campionessa statunitense Mikaela Shiffrin, dominatrice di questa disciplina, che punta al secondo oro iridato in Francia. L'Italia non ha atlete che possano puntare al podio in una disciplina in crisi ormai da molti anni.