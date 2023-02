Sci: ai Mondiali nel gigante guida la Shiffrin, Brignone è terza

(ANSA) - MERIBEL (FRANCIA), 16 FEB - La statunitense Mikaela Shiffrin, in 1'02"54, è al comando dopo la prima manche dello slalom gigante iridato di Meribel (Francia) sulla pista Roc de Fer, con un fondo duro trattato con acqua e su quale bisogna sempre lavorare, attaccando. Seconda la francese Tessa Worley in 1'02"22 e terza l'azzurra Federica Brignone in 1'02"82.

Brutto errore, invece, di Marta Bassino che, arrivata lunga subito dopo il primo tempo intermedio, è stata costretta a un brusca frenata per restare in pista, ma ha perso molti secondi, chiudendo in 1'04"00, con un consistente ritardo di un secondo e 46 centesimi su Shiffrin. Per lei è la 13/a posizione. "Sono arrivata lunga - ha spiegato la piemontese, a Rai sport - e sono lontana. Ma farò nel mio meglio nella seconda manche".

La statunitense Shiffrin, che non hai mai vinto un oro iridato in gigante e che proprio prima della gara ha annunciato la separazione dopo sette anni dallo storico allenatore Mike Day, è partita quasi lentamente, andando in progressione e guadagnandosi la testa della gara nella parte finale.

Esattamente il contrario di Federica, partita fortissima e migliore di tutte sulla parte centrale, restando al comando sino all'ultimo intermedio da dove ha invece perso circa quattro decimi di secondo. "Mi sento bene e ho buonissime sensazioni, me la posso giocare", ha detto l'azzurra, reduce da uno stato influenzale con febbre, dopo la prima manche Per l'Italia poi le esordienti Asja Zenere, vicentina di 26 anni, ha chiuso in 1'04"69 e al momento 20/o tempo in una gara con 114 atlete al via, mentre Beatrice Sola - ragazza trentina di 20 anni appena compiuti e pettorale 45 - ha chiuso molto indietro in 1'06"29. Seconda e decisiva manche alle ore 13,30, con temperature previste in aumento. (ANSA).