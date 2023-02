Sci, Mondiali: Bassino subito eliminata nel parallelo donne

(ANSA) - COURCHEVEL (FRANCIA), 15 FEB - L'azzurra Marta Bassino, campionessa del mondo in carica, è stata subito eliminata negli ottavi di finale della gara di parallelo ai Mondiali di Courchevel (Francia). In entrambe le prove la piemontese è stata nettamente battuta dalla giovane francese Marie Lamure. Non vi sono altre azzurre in gara in questa disciplina. (ANSA).