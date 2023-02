Sci: mondiali; accuse da attivisti clima, Shiffrin sotto scorta

(ANSA) - MERIBEL, 13 FEB - Dopo l'argento in combinata dietro Federica Brignone ed aver disertato le gare veloci, la campionessa Usa Mikaela Shiffrin ha deciso di concentrarsi solo sul gigante e lo speciale iridati di giovedi' e sabato: domani pertanto la sciatrice piu' vincente della storia non gareggera' per gli USA nel parallelo a squadre per nazioni e mercoledi' non scendera' in pista neppure nel parallelo individuale.

Ma per Mikaela - riferisce l'agenzia austriaca Apa - ci sarebbero altri problemi tanto ad esser stata posta sotto scorta dalla polizia locale. Pur avendo lei stessa firmato un appello degli atleti alla Fis per prendere tutte le iniziative per contrastare il cambiamento climatico, l'americana sarebbe finita infatti per un equivoco nel mirino di attivisti climatici perche' la regione turistica savoiarda dei mondali le avrebbe offerto un elicottero per recarsi sulle piste di allenamento.

Offerta subito respinta - ha fatto sapere il clan di Shiffrin - con l'altleta che affronta in auto, con una trasferta di una quarantina di minuti il viaggio tra albergo e piste. (ANSA).