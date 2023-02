Mondiali sci: oro allo svizzero Odermatt nella discesa

(ANSA) - COURCHEVEL, 12 FEB - Lo svizzero Marco Odermatt ha vinto l'oro della discesa libera iridata con il tempo di 1'47"05. Per lui - detentore e leader assoluto della coppa del mondo - è il primo successo in questa disciplina dopo otto podi.

Argento in 1'47"53 per il norvegese Aleksander Kilde, il gran rivale di Odermatt, e bronzo a sorpresa in 1'47"94 al canadese Cameron Alexander.

Niente medaglie per gli italiani. Il migliore è stato l'altoatesino Florian Schieder: partito con il pettorale 1, è rimasto al comando per i primi 30 minuti di gara chiudendo poi settimo. Ottavo Dominik Paris, 15/mo Matteo Marsaglia, 20/mo Mattia Casse.

Domani ai Mondiali giorno di riposo e martedì parallelo della gara a squadre per nazioni con inizio alle ore 12:15. (ANSA).