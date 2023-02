Mondiali sci: ultima prova discesa, Marsaglia e Schieder terzi

(ANSA) - COURCHEVEL, 11 FEB - Gli azzurri Matteo Marsaglia e Florian Schieder in 1.48.72 hanno realizzato ex aequo il terzo tempo nell'ultima prova cronometrata in vista della discesa mondiale di domani. Il migliore è stato l'austriaco Marco Schwarz in 1.47.75 mentre il secondo tempo di 1.48.41 e' andato al canadese Brodie Seger.

Per l'Italia Dominik Paris e Mattai Casse - gli altri due del quartetto azzurro in gara domani - hanno realizzato rispettivamente l'11/o tempo in 1.49.12 ed il 22/o in 1.49.86.

Non hanno così partecipato all'ultima prova i due atleti non selezionati per la gara iridata: sono Guglielmo Bosca ed un delusissimo Chrtistof Innerhofer che nella seconda prova aveva realizzato il miglior tempo (ANSA).