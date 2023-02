Mondiali sci: Innerhofer il più veloce in 2/a prova discesa

(ANSA) - COURCHEVEL, 10 FEB - L'azzurro Christof Innerhofer è stato il più veloce nella seconda prova cronometrata in vista della discesa mondiale in programma domenica a Courchevel, in Francia. Il veterano altoatesino, 38 anni, ha coperto il tracciato in 1.48.45, precedendo il canadese James Crawford, fresco campione mondiale di superG, che ha chiuso in 1.48.76, e lo svizzero Alexis Monney (1.48.79).

Anche se vari atleti dati per favoriti hanno disertato la prova per risparmiare energie - tra loro il norvegese Aleksander Kilde, lo svizzero Marco Odermatt e l'austriaco Vincent Kriechmayr - si sono messi in evidenza tra gli azzurri Dominik Paris, con il quinto tempo (1.48.93) e Florian Schieder con il sesto (1.48.97). Più indietro Francesco Marsaglia 21/o, Guglielmo Bosca 28/o e Mattia Casse 35/o. Casse, Paris e Schieder hanno già il posto nel quartetto azzurro il cui ultimo componente verrà indicato domani con l'ultima prova in programma. (ANSA).