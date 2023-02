Altro oro per l'Italia ai Mondiali di sci alpino, ed arriva ancora dalle donne. Marta Bassino ha vinto il SuperG sulle nevi di Meribel, precedendo in 1.28.06 l'americana Mikaela Shiffrin, argento in 1.28.17, e l'austriaca Cornelia Huetter, bronzo in 1.28.39. Federica Brignone, oro nella combinata, ha chiuso all'ottavo posto. Delusione per Sofia Goggia, undicesima, mentre Elena Curtoni ha chiuso al 15/o posto