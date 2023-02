Mondiali: oro combinata a Pinturault, azzurro Kastlunger settimo

(ANSA) - COURCHEVEL, 07 FEB - Trionfo per Alexis Pinturault sulle nevi di casa - la sua famiglia gestisce in cima alla pista di gara un albergo extra lusso - che in 1.53.31 ha vinto l'oro nella combinata ai Mondiali di Courchevel. Per lui - a 32 anni con 34 vittorie in coppa del mondo in diverse discipline e la conquista della coppa del mondo del 2021 - è il terzo oro mondiale dopo averne vinti due in gigante.

Argento sul filo di lana in 1.53.41 per l'austriaco Marco Schwarz, tradito da un errore in uno slalom angolatissimo e con alcune complicate figure: si è così rovesciato il podio di Cortina 2021 quando Schwarz vinse l'oro e Pinturault l'argento con quattro centesimi di ritardo. Medaglia di bronzo a sorpresa per l'altro austriaco, Raphael Haaser, in 1.53.75.

Per l'Italia , secondo previsioni, in classifica c'è' solo il risultato lontano dal podio ma personalmente confortante del settimo posto dell'esordiente Tobias Kastlunger (1.56.30).

L'altro italiano in gara, Giovanni Borsotti, non ha invece finito la prova, smarritosi come tanti tra le porte dello slalom. Domani niente gare ma giornata dedicata alle prove di discesa, la prima per gli uomini e la seconda per le donne.

(ANSA).