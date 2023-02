Mondiali sci:combinata,niente slalom per Mowinckel e Gut-Behrami

(ANSA) - MERIBEL, 06 FEB - La norvegese Ragnhild Mowinckel e la svizzera Lara Gut-Behrami, seconde ex aequo alle spalle di Federica Brignone dopo la prova di superG della combinata iridata, non parteciperanno alla decisiva manche di slalom delle ore 14,30. Questo significa che lasceranno strada libera all'azzurra Elena Curtoni, quarta dopo il superG, che partirà' pertanto come seconda subito dopo Brignone nella prova di slalom.

La svizzera e la norvegese, che hanno scelto di gareggiare nelle discipline veloci, hanno come Sofia Goggia usato il superG di combinata come allenamento. Come loro hanno fatto anche altre cinque atlete tra le quali la francese Tessa Worley, l'austriaca Cornelia Huetter e la slovena Ilka Stuhec. Alla prova di slalom, considerate anche le atlete che non hanno concluso in superG, ci saranno cosi' in tutto solo 19 concorrenti. (ANSA).