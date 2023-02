Sci: cdm; slalom Chamonix, vince Zehnhaeusern e Vinatzer 8/o

(ANSA) - CHAMONIX-MONT-BLANC, 04 FEB - Lo slalom speciale di cdm di Chamonix e' stato vinto dallo svizzero Ramon Zehnhaeusern in 1.42.94 , al quinto successo in carriera. Secondo lo strepitoso greco ma ex Usa AJ Ginnis, primo podio per lui ed il suo paese in 51.81 con il pettorale 45. Terzo - dopo le inforcate del francese Clement Noel e del norvegse Henrik Kristoffersen- lo svizzero Daniel Yule in 1.44.00.

Miglior azzurro e' Alex Vinatzer 8/o in 1.44.71 dopo una seconda manche all'attacco ma conclusasi con l'altoatesino caduto prima dell'ultima porta che ha passato regolarmente ma sdraiato sulle neve sino al traguardo. Poi ci sono Tommaso Sala 11/o in 1.44.94 con poca velocita' nelle ultime porte e Simon Maurberger 19/o in 1.45.58.

La coppa del mondo ora si ferma per i Mondiali francesi di Courchevel-Meribel in programma dal 6 al 19 febbraio. La prima gara uomini sara' la combinata di martedi' prossimo. (ANSA).