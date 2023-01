Sci: Cdm; Shiffrin in testa al secondo slalom di Splindleruv

(ANSA) - SPINDLERUV MLYN, 29 GEN - In 44"66 la statunitense Mikaela Shiffrin è nettamente al comando della manche di apertura del secondo slalom speciale di cdm di Spindleruv Mlyn.

E' la gara che potrebbe portare l'americana sul tetto del mondo con l'85/a vittoria in carriera eguagliando così il record assoluto di Ingemar Stenmark e consegnandole anticipatamente anche la sua settima coppa in questa disciplina. Seconda la tedesca Lena Duerr in 45"33 e terza la giovane promessa croata Zrinka Ljutic in 45"51.

Bel passo in avanti per l'Italia con le sue quattro atlete al via e la bresciana Anita Gulli addirittura 7/a in 46"23 con il proibitivo pettorale 46. Poi Marta Rossetti 15/a in 46"82, Lara Della Mea 28/a in 47"46 e Vera Tschurtschenthaler 29/a in 47"50.

Manche decisiva alle 12,15. (ANSA).