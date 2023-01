Sci: Cdm, Paris secondo nel SuperG di Cortina

(ANSA) - CORTINA, 29 GEN - Quando neppure lui se lo aspettava, l'azzurro Dominik Paris torna sul podio, secondo in 1.25.89 nel secondo superG di cdm di Cortina Per lui, a 33 anni, è il 43/o podio in carriera che gli restituisce il sorriso alla vigilia dei Mondiali dopo una stagione non esaltante. Su una difficile Olympia delle Tofane era quasi impossibile non commettere errori per le sue porte sui tanti dossi, salti e passaggi ciechi Partito con il pettorale 1, Paris ha sbagliato non poco, ma meno evidentemente di quanti lo hanno seguito con l'eccezione dello svizzero Marco Odermatt, primo in 1.25.13.

Terzo l'austriaco Daniel Hemetsberger in 1.26.16. (ANSA).