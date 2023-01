Sci: Casse terzo in superG Cortina, vince lo svizzero Odermatt

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 28 GEN - Ancora un podio, il terzo stagionale dopo i due terzi posti nelle discese di Val Gardena e Wengen , per il piemontese Mattia Casse arrivato 3/o in 1.26.06 nel primo superG di Cortina.

Ha vinto lo svizzero Marco Odermatt in 1.27.57 , confermando il suo primato in classifica generale ed in questa disciplina.

Secondo il suo rivale norvegese Aleksander Kilde in 1.25.92.

Per l'Italia, mentre Christof Innerhofer senza danni apparenti è finito nelle reti dopo aver centrato una porta, in classifica c'è iln 10/o posto in 1.26.55 di Matteo Marsaglia. Poi Matteo Franzoso 27/o in 1.27.36. Fuori dai primi trenta che vanno a punti sono è finito Guglielmo Bosca in 1.28.28 mentre Florian Schieder non ha chiuso la gara. Da segnalare - dopo un erroraccio di troppo a conferma di un rendimento ancora insoddisfacente - il forte ritardo di Dominik Paris in 1.28.49, finito così inevitabilmente anche lui oltre i primi trenta. Si è gareggiato sulla spettacolare pista Olympia delle Tofane, solitamente riservata alle donne, ma non per questo meno difficile, complicata da diversi dossi e una tracciatura con buone angolature. Domani A Cortina ancora un superG con partenza alle ore 10,15. (ANSA).