Sci nordico: Cdm a Livigno, Pellegrino lancia sfida a Klaebo

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Una prima volta storica. Complice il freddo e la neve più abbondante rispetto ad altre località di montagna, a Livigno è tutto pronto per l'attesissima Coppa del Mondo di Sci di Fondo, una tappa cruciale per la specialità come testimonia la presenza di tutti i migliori atleti della disciplina. Una due giorni che entra a far parte della storia del "Piccolo Tibet", da sempre un punto di riferimento dello Sci di Fondo, con l'Italia che torna finalmente protagonista nel calendario mondiale. Una vera e propria festa dello sport per i campioni delle 18 nazioni diverse che si sfideranno sull'inedito tracciato livignasco, ma anche per i numerosi supporters accorsi per le vie del paese, anche grazie ai tanti eventi collaterali in programma nel week end.

Le speranze tricolori sono riposte soprattutto in Federico Pellegrino, punta di diamante della Nazionale e reduce da ottimi piazzamenti conquistati nei primi giorni del 2023, che hanno fatto salire l'azzurro a 40 podi in carriera, mentre gli outsider di lusso sono Simone Mocellini e Francesco De Fabiani, entrambi a podio in Val di Fiemme. "Sto molto bene, conto di essere protagonista domani." - afferma con fiducia il campione valdostano - Battere Klaebo a Davos è stato veramente bello, mancava da un po' e ce l'ho di nuovo fatta io. Gareggiare in Italia è sempre bello e sono sempre riuscito a tirare fuori il meglio di me grazie al pubblico di casa. Qui Livigno ha fatto dei grandi numeri, anche per tutto ciò che è stato pensato al di fuori della pista: grandi complimenti a tutti gli addetti ai lavori, lo Sci di Fondo ha bisogno di questo tipo di realtà". Si parte oggi, venerdì 20 gennaio, alle 18.00 con una sfilata che vedrà protagonisti gli atleti delle 18 nazioni presenti. Si partirà dalla COOP (Via dala Gesa) per arrivare in Piazza del Comune dove alle 18.30, dopo i saluti istituzionali, inizierà la presentazione degli sportivi e della mascotte di Livigno.

L'inizio delle competizioni sarà domani con le gare individuali.

Un weekend all'insegna di sport, musica e tanto divertimento.

Grande attesa per le esibizioni di Al Bano e Tananai, in programma oggi e domani sera. Il tutto accompagnato da food trucks e dj set firmato Radio 105. (ANSA).