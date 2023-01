Sci: Cdm;a Cortina Goggia la più veloce in seconda prova discesa

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 19 GEN - Sofia Goggia davanti a tutte nella seconda prova cronometrata in vista della discesa che domani aprirà la tre giorni della Cortina Ski World Cup, la Coppa del mondo femminile di sci alpino di Cortina d'Ampezzo.

Sulla Olympia delle Tofane, che lo scorso anno l'aveva vista trionfare in discesa per poi infortunarsi il giorno successivo in superG, Goggia ha lasciato dietro la statunitense Isabella Wright di 19 centesimi e la norvegese Ragnhild Mowinckel di 49 centesimi; quarta Mikaela Shiffrin a 61 centesimi, mentre il quinto tempo è stato quello della svizzera Lara Gut-Behrami (80 centesimi), che ieri aveva fatto registrare il miglior tempo.

"Sono state due belle prove - è il commento della campionessa azzurra -. La prima l'abbiamo disputata con neve facile, forse la più facile che abbia mai trovato qui a Cortina in tutti questi anni. Un po' condizionata dalla nebbia. Nella seconda giornata, visibilità piatta, però manto nevoso veramente bello.

Sono fiduciosa per i prossimi giorni". (ANSA).