Sci: Cdm; stagione finita per Franzoni

(ANSA) - WENGEN, 15 GEN - E' finita in anticipo la stagione agonistica dell'azzurro dello sci Giovanni Franzoni, caduto nel superG di Wengen. La Commissione medica della Fisi, dopo esami accurati, ha accertato che l'incidente ha provocato una lesione complessa ai flessori della coscia destra e dovrà essere operato. Il dottor Andrea Panzeri, presidente della Commissione - fa sapere la Fisi -I- si è messo in contatto con il centro specializzato di Turku, in Finlandia, dove in passato furono operati anche Kristian Ghedina e Peter Fill, e che collabora da molti anni con la federazione. Franzoni partirà martedì, accompagnato da un medico federale e mercoledì sarà operato.

"Purtroppo bisogna essere consapevoli che l'infortunio fa parte del gioco, d'altronde non ci pensi o cerchi di non pensarci finché non succede - il commento di Franzoni -, altrimenti non andresti al cancelletto di partenza per provare ad andare il più forte possibile, e questo porta ad affrontare dei rischi che bisogna prendere in considerazione". "Mi dà fastidio che proprio nella caduta più banale sia successo l'infortunio grave -. continua -. È una situazione nuova per me, e già dopo un solo giorno mi chiedo come riuscirò a far passare tutto questo tempo pensando sempre e solo alla stessa cosa, lo sci". (ANSA).