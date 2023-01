Cdm: Meillard in testa allo slalom di Wengen, sesto tempo Sala

(ANSA) - WENGEN, 15 GEN - Lo svizzero Loic Meillard, in 57.13, è al comando della prima manche dello slalom speciale di coppa del mondo di Wengen. Dietro di lui, i norvegesi Henrik Kristoffersen (57.58) e Lucas Braathen (57.61).

Per l'Italia - in una giornata con temperature elevate ed una pista con molti dossi ed un grande muro ma con tracciatura estremante stretta ed angolata nonostante un fondo lento trattata abbondantemente con acqua e sale per compattarlo - il migliore e' il lombardo Tommaso Sala, buon sesto (58.74) nonostante un mal di schiena continui a dargli problemi. Poi c'è Alex Vinatzer 13/o (1.00.34).

Su una pista progressivamente più complicata Giuliano Razzoli ha chiuso in 1.01.92 e Simon Maurberger in 1.02.04, entrambi a caccia della qualifica per la seconda manche. Tradito dalla neve, fuori è invece finito il trentino Stefano Gross - che a Wengen e' stato due volte sul podio - mentre stava facendo una bella gara. Seconda manche alle 13,15 (ANSA).