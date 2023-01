Sci nordico:a Livigno la Coppa del mondo con Pellegrino e Klæbo

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Ormai ci siamo, la tappa livignasca di Coppa del Mondo di fondo è alle porte e la località si appresta a vivere un weekend di festa dal 21 al 22 gennaio, all'insegna del grande sport, dell'intrattenimento e della cultura alpina. L'appuntamento più atteso arriva dopo un Tour de Ski scoppiettante, che ha certificato ancora una volta l'incredibile talento del norvegese Johannes H›sflot Klæbo giunto alla sua terza affermazione, che segue quelle del 2019 e del 2022. Una prova monstre per il pluricampione olimpico, che dopo aver vinto 6 delle 7 gare in programma, si presenta quindi a Livigno da favorito assoluto. Tra le donne invece primo grande successo in carriera per Frida Karlsson, svedese classe 1999, anche lei attesa nel prossimo weekend. Tanti big si sono già spostati a Livigno, per iniziare a tastare il terreno di un campo gara che sta cominciando a prendere forma, e che sembra costruito ad hoc per assicurare due gare piene di spettacolo e forse anche di sorprese. Tra di esse, speriamo possa anche esserci del tricolore, grazie ad una compagine azzurra uscita molto bene dal Tour de Ski e pronta a dire la sua sulle nevi di casa. Oltre al solito immancabile Federico Pellegrino, attualmente terzo sia in classifica generale che in quella di Sprint e grande habituè della neve livignasca, sono buone le sensazioni anche per Francesco De Fabiani, tornato al podio in Val di Fiemme, e per Simone Mocellini, atleta in forte ascesa e specialista, come Chicco, della Sprint.

Saranno 18 le nazioni rappresentate nella due giorni livignasca, che propone un doppio appuntamento: la Sprint individuale, sabato, e la Team Sprint, domenica.

Focus sull'apertura dell'appuntamento, fissata per venerdì 20 gennaio con la tradizionale sfilata degli atleti per le vie del centro. E gran finale, infine, con food&beverage in Piazza del Comune e con la musica dal vivo, che accompagnerà poi anche la serata del sabato per rendere davvero unica la prima tappa di Coppa del Mondo di fondo della storia di Livigno. Nei due giorni di gare, invece, in prossimità del campo gara, sarà presente un'expo area, aperta tra le 10.30 e le 15.00, con l'intrattenimento musicale di Radio 105 e una ricca offerta di food&beverage. (ANSA).