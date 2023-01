Seconda prova a Wengen, bene gli azzurri

Tre italiani nella top-10 sulla pista Lauberhorn di Wengen dove si è disputato il secondo allenamento crometrato in vista della discesa di sabato 14 gennaio, che verrà preceduta dal supergigante di venerdì 13 e seguita dallo slalom di domenica 15 gennaio.

Con una prova sull'intero tracciato, a differenza di martedì quando la partenza era stata abbassata per rimuovere la neve caduta nella notte, Il miglior tempo è stato è stato realizzato dallo svizzero Niels Hintermann in 2'30″81 precedendo il norvegese Adrian Smiseth di 11 centesimi. terzo tempo per l'azzurro Mattia Casse, dimostratosi a proprio agio sul Lauberhorn, con un ritardo di 15 centesimi. Bene anche Christof Innerhofer e Dominik Paris, finiti rispettivamente al settimo e ottavo posto a 69 centesimi e 96 centesimi. più attardati Matteo Marsaglia, Florian Schieder, Matteo Franzoso, Guglielmo Bosca, Nicolò Molteni e Giovanni Franzoni. Domani terza e ultima prova cronometrata .